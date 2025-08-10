Европейцы захотели поговорить с Трампом раньше Путина

Bloomberg: Европейские лидеры хотят поговорить с Трампом до встречи с Путиным

Руководители ряда европейских стран захотели поговорить с президентом США Дональдом Трампом раньше, чем он проведет встречу с российским лидером Владимиром Путиным. Об этом сообщает Bloomberg.

«Как сообщили на условиях анонимности источники, лидеры европейских стран хотят поговорить с Трампом до пятницы, — написало издание. — Разговор стал бы продолжением напряженных дипломатических выходных, в которых приняли участие официальные лица из США, Украины и Европы».

В Вашингтоне не ответили на запрос издания с просьбой прокомментировать вероятные телефонные переговоры Трампа с коллегами из Европы.

Ранее вице-президент США Джэй Ди Вэнс прокомментировал грядущие переговоры Путина и Трампа. По его мнению, их можно считать прорывом для американской дипломатии.