Идею возможной встречи Путина и Зеленского назвали непродуктивной

Вэнс: Идея встречи Путина и Зеленского до переговоров РФ и США непродуктивна

Идея возможной встречи президента России Владимира Путина и украинского лидера Владимира Зеленского до переговоров между РФ и США непродуктивна. Так назвал ее вице-президент США Джей Ди Вэнс, его цитирует РИА Новости.

По словам представителя Белого дома, американский президент Дональд Трамп не уверен в успехе переговоров по Украине, но считает необходимым дать такой шанс.

«Дональд Трамп сказал мне сегодня в частном порядке: "Послушай, может быть, это сработает, может быть, и нет, но это стоит усилий. Стоит попытаться". Мы продолжим использовать дипломатическое влияние президента Соединенных Штатов, чтобы положить конец этому конфликту», — рассказал Вэнс в интервью Fox News.

В то же время постоянный представитель США при НАТО Мэттью Уитакер допустил участие главы Украины Владимира Зеленского в предстоящей встрече президента России Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа на Аляске.

«Я определенно считаю, что это возможно», — ответил он в ходе интервью для телеканала CNN.

В ночь на 9 августа Трамп анонсировал встречу с российским лидером Владимиром Путиным, которая пройдет 15 августа в штате Аляска.