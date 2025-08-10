Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
17:37, 10 августа 2025Мир

Идею возможной встречи Путина и Зеленского назвали непродуктивной

Вэнс: Идея встречи Путина и Зеленского до переговоров РФ и США непродуктивна
Вячеслав Агапов

Фото: Maxim Shemetov / Reuters

Идея возможной встречи президента России Владимира Путина и украинского лидера Владимира Зеленского до переговоров между РФ и США непродуктивна. Так назвал ее вице-президент США Джей Ди Вэнс, его цитирует РИА Новости.

По словам представителя Белого дома, американский президент Дональд Трамп не уверен в успехе переговоров по Украине, но считает необходимым дать такой шанс.

«Дональд Трамп сказал мне сегодня в частном порядке: "Послушай, может быть, это сработает, может быть, и нет, но это стоит усилий. Стоит попытаться". Мы продолжим использовать дипломатическое влияние президента Соединенных Штатов, чтобы положить конец этому конфликту», — рассказал Вэнс в интервью Fox News.

В то же время постоянный представитель США при НАТО Мэттью Уитакер допустил участие главы Украины Владимира Зеленского в предстоящей встрече президента России Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа на Аляске.

«Я определенно считаю, что это возможно», — ответил он в ходе интервью для телеканала CNN.

В ночь на 9 августа Трамп анонсировал встречу с российским лидером Владимиром Путиным, которая пройдет 15 августа в штате Аляска.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Алиев заявил об ударах ВС России по принадлежащей компании из Азербайджана нефтебазе

    Мерц заявил о просьбах к Трампу об ужесточении санкций против России

    Трамп задумался о пошлинах против Китая за покупку российской нефти

    Европейский клуб объявил об уходе российского вратаря

    Кардиолог предупредила о причинах стремительно молодеющей гипертонии

    Кадыров сообщил о попытках ВСУ атаковать Чечню

    Идею возможной встречи Путина и Зеленского назвали непродуктивной

    Вэнс раскрыл намерения США по Украине

    Постпред США при НАТО оценил возможность участия Зеленского в переговорах Путина и Трампа

    США заявили об учете реалий на земле при урегулировании конфликта на Украине

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости