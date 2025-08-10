Крамаренко ответила на вопрос об участии в Олимпиаде

Российская гимнастка Лала Крамаренко ответила на вопрос об участии в международных турнирах. Ее слова приводит РИА Новости.

Крамаренко заявила, что ждет получения нейтрального статуса. «Если получится, я хотела бы поехать на чемпионат мира и Олимпийские игры», — добавила она.

Весной Крамаренко отказали в получении нейтрального статуса. Среди причин назывались совместное фото с экс-главой Всероссийской федерации художественной гимнастики Ириной Винер и участие в гала-концерте ко Дню защитника Отечества.

20-летняя Крамаренко — член сборной России по художественной гимнастике. Она является трехкратной чемпионкой мира среди юниоров, а также чемпионкой Европы в командном зачете.