Москвичам рассказали о погоде

«Фобос»: Вторая декада августа в Москве будет прохладнее первой

Вторая декада августа в Москве будет прохладнее первой. Днем ожидается от плюс 19 до плюс 25 градусов. Об этом в своем Telegram-канале сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

«Вторая декада августа ожидается прохладнее первой, и, скорее всего, она закончится также с небольшой температурной аномалией, величиной около полградуса, но на этот раз отрицательной», — написал он.

Первая пять дней должны стать холоднее, чем вторая половина десятидневки. По его словам, дожди могут зачастить в столице. Осадки ожидаются в течение шести-восьми дней.

Ранее руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов заявил, что сентябрь 2025 года в Москве может оказаться таким же теплым, как в прошлом году. Он напомнил, что в сентябре 2024 года средняя температура на 5 градусов превысила климатическую норму.