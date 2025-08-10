На украинском пляже взорвалась мина

На пляже на Украине взорвалась мина

На пляже в Одесской области Украины взорвалась мина. Об этом сообщает Telegram-канал «Политика страны».

Все произошло в поселке Затока. Во время ЧП на пляже находились люди, мина взорвалась около береговой линии. Сообщается о как минимум одном погибшем.

Какой-либо другой информации на данный момент нет.

