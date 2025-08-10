Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
12:42, 10 августа 2025Бывший СССР

На украинском пляже взорвалась мина

Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: РИА Новости

На пляже в Одесской области Украины взорвалась мина. Об этом сообщает Telegram-канал «Политика страны».

Все произошло в поселке Затока. Во время ЧП на пляже находились люди, мина взорвалась около береговой линии. Сообщается о как минимум одном погибшем.

Какой-либо другой информации на данный момент нет.

Ранее на дне Финского залива водолазы, участвующие в экспедиции «Поклон кораблям Великой Победы», нашли и обследовали еще одного «Морского охотника», который был потоплен в годы Великой Отечественной войны. Сторожевой катер оказался вблизи Соммерса. Уточнялось, что его части залегли на глубину около 55 метров.

