«Военная хроника»: Полная остановка поставок оружия вынудит Киев договариваться

Единственный механизм, который может привести к быстрой остановке боевых действий, — это не только военная победа России, но и полная остановка западных поставок вооружений Украине. Такое мнение опубликовано в Telegram-канале «Военная хроника».

Как считают эксперты, ключ к урегулированию конфликта находится в Вашингтоне. Американцы могут принять решение о прекращении поставок, что в течение короткого времени приведет к потере способности к активным действиям у Вооруженных сил Украины (ВСУ). В связи с этим Киев окажется вынужден договариваться на тех условиях, которые будут сформулированы в Москве и получат одобрение в Белом доме.

По их оценкам, боеспособность украинской армии на текущий момент полностью опирается на иностранное вооружение — от артиллерии и ПВО до бронетехники, дронов и систем связи. Прекращение снабжения не только скажется на снижении интенсивности боевых действий, а приведет к структурному коллапсу военной машины Киева. Могут разорваться логистические цепочки, иссякнут запасы боеприпасов, возникнет проблема с ремонтом техники, у ВСУ больше не останется возможности восполнять потери.

Пока в США не поменяют стратегию в урегулировании конфликта, урезав поставки, любые переговоры на прежних условиях являются лишь инструментом затягивания времени и поиска новых способов давления на Россию, считают аналитики.

В ночь на 9 августа президент США Дональд Трамп объявил, что его встреча с российским лидером Владимиром Путиным состоится 15 августа на Аляске. Политолог из США объяснил, чем вызвано желание Трампа срочно встретиться с главой российского государства.