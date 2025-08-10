Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
23:08, 9 августа 2025Бывший СССР

Названа главная тонкость конфликта на Украине

«Военная хроника»: Полная остановка поставок оружия вынудит Киев договариваться
Андрей Прокопьев (ночной линейный редактор)

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Единственный механизм, который может привести к быстрой остановке боевых действий, — это не только военная победа России, но и полная остановка западных поставок вооружений Украине. Такое мнение опубликовано в Telegram-канале «Военная хроника».

Как считают эксперты, ключ к урегулированию конфликта находится в Вашингтоне. Американцы могут принять решение о прекращении поставок, что в течение короткого времени приведет к потере способности к активным действиям у Вооруженных сил Украины (ВСУ). В связи с этим Киев окажется вынужден договариваться на тех условиях, которые будут сформулированы в Москве и получат одобрение в Белом доме.

По их оценкам, боеспособность украинской армии на текущий момент полностью опирается на иностранное вооружение — от артиллерии и ПВО до бронетехники, дронов и систем связи. Прекращение снабжения не только скажется на снижении интенсивности боевых действий, а приведет к структурному коллапсу военной машины Киева. Могут разорваться логистические цепочки, иссякнут запасы боеприпасов, возникнет проблема с ремонтом техники, у ВСУ больше не останется возможности восполнять потери.

Пока в США не поменяют стратегию в урегулировании конфликта, урезав поставки, любые переговоры на прежних условиях являются лишь инструментом затягивания времени и поиска новых способов давления на Россию, считают аналитики.

В ночь на 9 августа президент США Дональд Трамп объявил, что его встреча с российским лидером Владимиром Путиным состоится 15 августа на Аляске. Политолог из США объяснил, чем вызвано желание Трампа срочно встретиться с главой российского государства.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский высказался о «втором разделе» Украины

    В Германии испугались остановки производства оружия из-за Китая

    Названы потери ВСУ при ударе «Искандера» по лагерю подготовки бойцов «Азова»

    Названа главная тонкость конфликта на Украине

    В Раде предсказали последствия отказа Зеленского от предложения Трампа по Украине

    Трамп объявил о назначении Брюс на должность зампреда США при ООН

    В немецком зоопарке усыпили трех амурских тигрят

    Силовики раскрыли данные «раздававшего» солдат комбрига ВСУ

    Раскрыта пикантная подробность побега с Украины высокопоставленного полицейского

    В США узнали о предложении Путина к Трампу по Украине

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости