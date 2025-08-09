В США объяснили желание Трампа срочно встретиться с Путиным

Аналитик Томас: Трамп захотел срочно встретиться с Путиным из-за коллапса ВСУ

Политический аналитик Джамарл Томас объяснил, почему президент США Дональд Трамп захотел встретиться с российским лидером Владимиром Путиным в ближайшее время. Об этом он высказался на своем YouTube-канале.

По мнению Томаса, Трамп захотел встретиться с Путиным из-за коллапса Вооруженных сил Украины (ВСУ) и политической нестабильности на Украине.

«Так, представим, что мы — Дональд Трамп — и обратим внимание на внутриполитический кризис [на Украине] и проблемы ВСУ на фронте, где давление на украинцев стало критическим. Вопрос: побудит ли это нас попытаться заключить сделку [с Россией]? Ответ — да», — подчеркнул он.

Ранее Трамп рассказал, что его встреча с Путиным состоится уже на следующей неделе, 15 августа. Местом встречи американский лидер назвал Аляску.

