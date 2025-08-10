Названа возможная причина гибели режиссера Бутусова

Утонувший во время отдыха на черноморском побережье Болгарии театральный режиссер Юрий Бутусов мог стать жертвой мертвого волнения. Такую возможную причину его гибели назвал в беседе с ТАСС профессиональный водолаз и мастер подводной фотографии Михаил Заимов.
«На пляжах в районе Созополя в эти дни отмечается мертвое волнение. Как правило, спасатели вывешивают красные флаги и не разрешают отдыхающим заходить далеко в море», — сказал Заимов.
Бутусов умер на 64-м году жизни. Бывший главный режиссер Государственного академического театра имени Евгения Вахтангова утонул в море.