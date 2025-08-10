Названа возможная причина гибели режиссера Бутусова

Водолаз Заимов: Причиной гибели режиссера Бутусова могло стать мертвое волнение

Утонувший во время отдыха на черноморском побережье Болгарии театральный режиссер Юрий Бутусов мог стать жертвой мертвого волнения. Такую возможную причину его гибели назвал в беседе с ТАСС профессиональный водолаз и мастер подводной фотографии Михаил Заимов.

«На пляжах в районе Созополя в эти дни отмечается мертвое волнение. Как правило, спасатели вывешивают красные флаги и не разрешают отдыхающим заходить далеко в море», — сказал Заимов.

Бутусов умер на 64-м году жизни. Бывший главный режиссер Государственного академического театра имени Евгения Вахтангова утонул в море.