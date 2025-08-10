Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
19:36, 10 августа 2025Культура

Названа возможная причина гибели режиссера Бутусова

Водолаз Заимов: Причиной гибели режиссера Бутусова могло стать мертвое волнение
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: ecstk22 / Shutterstock / Fotodom

Утонувший во время отдыха на черноморском побережье Болгарии театральный режиссер Юрий Бутусов мог стать жертвой мертвого волнения. Такую возможную причину его гибели назвал в беседе с ТАСС профессиональный водолаз и мастер подводной фотографии Михаил Заимов.

«На пляжах в районе Созополя в эти дни отмечается мертвое волнение. Как правило, спасатели вывешивают красные флаги и не разрешают отдыхающим заходить далеко в море», — сказал Заимов.

Бутусов умер на 64-м году жизни. Бывший главный режиссер Государственного академического театра имени Евгения Вахтангова утонул в море.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Алиев и Зеленский заявили, что Россия ударила по нефтебазе компании из Азербайджана на Украине. О чем они договорились?

    Подозреваемый в поджоге релейного шкафа россиянин застрелил полицейского при задержании

    В Коми сняли режим опасности атак беспилотников

    В России отреагировали на планы Азербайджана по военной помощи Украине

    Россия раскритиковала действия Израиля в Газе

    В Стамбуле произошло землетрясение

    Аутсайдер РПЛ вырвал ничью у «Динамо»

    Российские города затопило после мощного ливня

    На Западе гарантировали Украине потерю территорий

    Трамп сделал заявление о бездомных в Вашингтоне

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости