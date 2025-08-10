Появились подробности смерти режиссера Бутусова

Журналистка Альперина сообщила, что режиссер Бутусов погиб в море

Бывший главный режиссер Государственного академического театра имени Евгения Вахтангова Юрий Бутусов скончался в море. Об этом в своем Telegram-канале сообщила журналистка Сусанна Альперина.

Отмечается, что режиссер пошел в море, где его сбила волна. Все произошло в болгарском городе Созополь. Тело его на данный момент доставили в Бургас.

Каких-либо других подробностей на данный момент нет.

О кончине Бутусова ранее сообщили актриса Варвара Шмыкова и режиссер Александр Молочников. «Какой жуткий бред. Погиб Юрий Николаевич, великий режиссер. Это невозможно осознать», — написал последний.