Несколько сотен российских туристов снова остались без багажа

Turkish Airlines на пяти рейсах во Внуково не загрузила 730 мест багажа
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Nomad_Soul / Shutterstock / Fotodom  

Авиакомпания Turkish Airlines не загрузила 730 единиц багажа на пяти рейсах из Антальи во Внуково. Об этом рассказали в московском аэропорту.

Turkish Airlines принесла извинения и организовала досылку багажа рейсом TK419 из Стамбула. Пассажирам напомнили, что при себе нужно иметь документы, удостоверяющие личность, посадочный талон и багажную бирку.

Ранее сообщалось, что сотни российских путешественников остались без багажа после отпуска в Турции по вине авиакомпании Turkish Airlines. Вещей лишились пассажиры нескольких рейсов, прибывающих в московский аэропорт Внуково. Оказалось не загружено 274 багажных места.

В начале июля авиакомпания также оставила более сотни российских туристов без багажа после отдыха в Турции. Внуково пришлось увеличить количество сотрудников, чтобы успеть обработать 167 заявлений на розыск.

