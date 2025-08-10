Несколько сотен российских туристов снова остались без багажа

Turkish Airlines на пяти рейсах во Внуково не загрузила 730 мест багажа

Авиакомпания Turkish Airlines не загрузила 730 единиц багажа на пяти рейсах из Антальи во Внуково. Об этом рассказали в московском аэропорту.

Turkish Airlines принесла извинения и организовала досылку багажа рейсом TK419 из Стамбула. Пассажирам напомнили, что при себе нужно иметь документы, удостоверяющие личность, посадочный талон и багажную бирку.

Ранее сообщалось, что сотни российских путешественников остались без багажа после отпуска в Турции по вине авиакомпании Turkish Airlines. Вещей лишились пассажиры нескольких рейсов, прибывающих в московский аэропорт Внуково. Оказалось не загружено 274 багажных места.

В начале июля авиакомпания также оставила более сотни российских туристов без багажа после отдыха в Турции. Внуково пришлось увеличить количество сотрудников, чтобы успеть обработать 167 заявлений на розыск.