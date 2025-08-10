Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
06:19, 10 августа 2025Бывший СССР

Основателю «Азова» запретили въезд в Россию

Основателю и трем командирам «Азова» запретили въезд в Россию
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press

Четырем командирам украинского батальона «Азов» (запрещенная в России террористическая организация), включая его основателя Андрея Билецкого (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), запретили въезд в Россию. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные правоохранительных органов.

Помимо Билецкого, въезжать на территорию РФ запретили Денису Прокопенко, Константину Немичеву и Сергею Величко. Прокопенко был взят в плен в ходе штурма «Азовстали» в Мариуполе, впоследствии командир «Азова» был обменян и вернулся на Украину.

Немичев, судя по данным в его Telegram-канале, является основателем штурмового подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) «Кракен» (запрещенная в России террористическая организация), чьим командиром, в свою очередь, является Величко.

Ранее в Следственном комитете (СК) РФ сообщили, что в России за десять лет были осуждены 577 пособников киевского режима, которые совершили преступления против мирных жителей. Из них 63 получили пожизненный приговор.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    К встрече Путина и Трампа на Аляске захотели подключить еще одного политика. Кто может помешать лидерам России и США договориться?

    «Коптевский маньяк» отсудил компенсацию за поздно доставленные в колонию сканворды

    Основателю «Азова» запретили въезд в Россию

    Воздушную тревогу объявили в семи областях Украины

    Раскрыты подробности воздушной атаки на Ростовскую область

    Подросток из Подмосковья отдал свой мотоцикл на нужды СВО

    В Британии заявили о желании Европы сорвать переговоры России и США

    Отец Маска высказался о дружбе между Россией и США

    В России объяснили значение встречи Путина и Трампа

    В Москве сварили самую большую в мире кастрюлю рассольника

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости