Пошлины Трампа сравнили со швейцарским ножом

WP: Дональд Трамп использует в дипломатии пошлины в качестве швейцарского ножа

Президент США Дональд Трамп использует импортные пошлины в качестве швейцарского ножа дипломатии. Таким сравнением торговой политики новой администрации поделились авторы The Washington Post (WP).

Белый дом использует пошлины и торговые сделки со странами, которые хотят избежать высоких сборов, для достижения ряда целей, в том числе выходящих за рамки переговоров. Среди них могут быть вопросы обороны, в частности военное базирование, а также интересы фирм. Об этом говорится в правительственных документах, на которые ссылается издание.

В августе Госдеп потребовал от таких морских держав, как Сингапур, выступать против международных усилий по сокращению выбросов парниковых газов океанскими контейнеровозами. От Израиля требовали лишить китайскую компанию контроля над ключевым портом, а от Южной Кореи — публичной поддержки развертывания американских войск для сдерживания Китая и Северной Кореи. Также обсуждалось давление на торговых партнеров ради концессий американским компаниям, включая одного из крупнейших мировых производителей нефти Chevron и Starlink Илона Маска.

Ранее Трамп установил дополнительные пошлины на индийские товары в качестве наказания за закупки Дели российской нефти, из-за чего суммарные тарифы выросли до 50 процентов. Из-за этого Нью-Дели поставил на паузу планы по закупке нового оружия и самолетов у Вашингтона. По словам чиновников, дальнейшие закупки вооружения могут продолжиться лишь после того, как прояснится ситуация с тарифами и направлением развития двусторонних отношений, но «не так скоро, как ожидалось».