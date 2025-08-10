Интернет и СМИ
Приставы прекратили производство в отношении Слепакова

ТАСС: Исполнительное производство комика Слепакова закрыли после погашения долга
Фото: Anatoly Lomohov / Russian Look / Globallookpress

Исполнительное производство в отношении комика Семена Слепакова (внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов) было прекращено судебными приставами. Об этом сообщают журналисты ТАСС, которые ознакомились с судебными материалами.

Отмечается, что прекращение производства связи с тем, что шоумен оплатил имеющуюся задолженность по делу о нарушении правил деятельности иноагента. Принудительное взыскание по счетам Слепакова началось после того, как он не оплатил штраф в добровольный для выполнения срок.

Как сообщалось в июне прошлого года, юмориста оштрафовали на 30 тысяч рублей за нарушение закона об иноагентах. В качестве обоснования указывалось, что бывший комик не стал маркировать специальной плашкой две публикации в Telegram.

Журналисты выяснили, что одной из причин включения певца Слепакова в соответствующий реестр стали песни про российских военных и президента.

