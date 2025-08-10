Бывший СССР
Путин рассказал иностранному лидеру об итогах встречи с Уиткоффом

Путин провел телефонный разговор с президентом Киргизии Жапаровым
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Mikhail Metzel / Sputnik / Pool / Reuters

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Киргизии Садыром Жапаровым. Об этом сообщает пресс-служба Кремля в своем Telegram-канале.

«В ходе разговора глава российского государства рассказал Садыру Жапарову об основных итогах беседы со спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом и планируемой встрече с [американским лидером] Дональдом Трампом на Аляске», — утверждается в публикации.

По данным Кремля, лидер Киргизии поприветствовал развитие диалога России и США и предпринимаемые шаги по политико-дипломатическому урегулированию украинского конфликта. В ходе телефонного разговора также были затронуты вопросы двустороннего сотрудничества в торгово-экономической сфере и взаимодействия в интеграционных объединениях.

Ранее Путин провел телефонный разговор с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном.

