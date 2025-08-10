Бывший СССР
Раскрыто состояние выжившего наемника ВСУ из Вьетнама

ТАСС: состояние пленного 23-летнего наемника ВСУ из Вьетнама нормальное
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Iryna Rybakova / 93rd Kholodnyi Yar Separate Mechanized Brigade of the UAF / Reuters

Состояние взятого в плен российскими военными наемника Вооруженных сил Украины (ВСУ) из Вьетнама нормальное. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.

Собеседник агентства уточнил, что пленному иностранцу 23 года.

О захваченном вьетнамце сообщалось 8 августа. Российские бойцы обнаружили наемника на краснолиманском направлении в Донецкой народной республике (ДНР), у него был шеврон 4-го интернационального легиона ВСУ.

Сам боец признался, что он единственный выживший из своего подразделения после удара Российской армии.

9 августа подразделение мексиканских наемников Miquiztli Force, воюющее на стороне ВСУ, заявило, что украинская бригада «Хартия» несет большие потери. «Там большие потери, которые они не хотят признавать, а о пропавших без вести вообще нечего и говорить», — подчеркивается в ответе Miquiztli Force на вопрос подписчика, почему не следует вербоваться в «Хартию».

    Все новости