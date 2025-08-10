Путешествия
Россиянку задержали в Южной Корее и несколько дней держали в подвале

Shot: Москвичку не пропустили в Южную Корею и поместили в подвал аэропорта
Москвичка, прилетевшая в Южную Корею на отдых, была задержана при прохождении границы и несколько дней провела в подвале аэропорта Сеула без объяснений причины. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Как сообщается, жительница Москвы Татьяна летела в Южную Корею через Китай с действующим разрешением на въезд, бронью отеля, обратными билетами и расписанным маршрутом. Однако при пересечении границы ее не пропустили и повели на допрос.

«Девушке выдали документ, что ей отказано во въезде в Южную Корею без объяснения причин, и поместили в подвал аэропорта, где находилось еще девять таких же "счастливчиков"», — сказано в сообщении. В итоге россиянка приобрела билет на обратный рейс и вернулась в Москву.

