Оренбург
Сегодня
15:30 (Мск)
Краснодар
Мир Российская Премьер-лига|4-й тур
Кристал Пэлас
Сегодня
17:00 (Мск)
Ливерпуль
Суперкубок Англии — 2025|Финал
Сочи
Сегодня
18:00 (Мск)
Динамо М
Мир Российская Премьер-лига|4-й тур
Ростов
Сегодня
20:30 (Мск)
Пари Нижний Новгород
Мир Российская Премьер-лига|4-й тур
09:32, 10 августа 2025Спорт

Салах потребовал от УЕФА подробностей гибели бывшего футболиста сборной Палестины

Мохамед Салах призвал УЕФА рассказать подробности смерти Сулеймана Аль‑Обейда
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)
Мохамед Салах

Мохамед Салах. Фото: Phil Noble / Reuters

Нападающий Ливерпуля и сборной Египта Мохамед Салах в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ) обратился к Союзу европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) после гибели бывшего футболиста сборной Палестины Сулеймана Аль‑Обейда.

Футболист опубликовал сообщение УЕФА с соболезнованиями в связи с уходом Аль-Обейда из жизни. «Вы можете рассказать, как он умер, где и почему?» — потребовал Салах.

О гибели Аль‑Обейда стало известно 6 августа. Палестинская футбольная ассоциация заявила, что экс-игрок скончался в результате удара израильской армии по мирным людям, ожидавшим гуманитарную помощь на юге Сектора Газа.

В октябре 2024 года Лучано Спаллетти, занимавший на тот момент пост главного тренера сборной Италии, раскритиковал УЕФА за то, что сборная Израиля не отстранена от международных турниров. «Израиль позволяет себе геноцид в отношении палестинцев, и нас вынуждают выходить на поле с их сборной», — заявил он.

