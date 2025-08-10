Из жизни
16:05, 10 августа 2025Из жизни

Собака осталась без части уха после похода к московскому грумеру

Shot: Россиянка забрала собаку с процедуры груминга без части уха
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Ioannis Tsotras / Getty Images

Собака осталась без части уха после похода к московскому грумеру. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По информации издания, она отвела питомца, мальтийскую болонку, на стрижку, и процедура длилась слишком долго — около четырех часов. Во время стрижки россиянка слышала громкий скулеж, а когда забрала животное, то грумер заявил, будто повредил сосуд в ухе собаки.

Лишь дома, когда женщина сняла защитный материал, увидела, что у болонки нет части уха. Москвичка планирует судиться с ветеринарным салоном.

Ранее сообщалось, что в США выбрали самую уродливую собаку в мире.

