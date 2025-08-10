Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
22:07, 9 августа 2025Россия

Стало известно о пострадавших из-за атаки дронов ВСУ на Кубань

Синяговский: Четыре человека пострадали при атаке беспилотника на Кубани
Андрей Прокопьев (ночной линейный редактор)

Фото: Svetlana Vozmilova / Global Look Press

Четыре человека получили осколочные ранения из-за атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в Славянском районе Кубани. Об этом сообщил глава района Роман Синяговский Роман Синяговский в своем официальном Telegram-аккаунте.

По словам чиновника, повреждены еще семь жилых домов и шесть автомобилей. Пострадавшим оказывается своевременная медицинская помощь.

Сейчас на местах работают городские службы, которые должны оценить масштаб причиненного ущерба. Как уточнил Синяговский, принимаются меры для обеспечения безопасности и восстановления поврежденных объектов.

Кроме того, глава района также напомнил местным жителя о запрете снимать беспилотники и работу ПВО. Очевидцам не стоит подходить к упавшим обломкам БПЛА и не трогать их, что является опасным.

8 августа сообщалось, что беспилотники Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковали Краснодарский край. Туристам пришлось в панике бежать с сочинского пляжа.

Тем временем, над городом-курортом сбили два дрона и временно запретили летать гражданским самолетам. Санатории, отели и другие места размещения перемещали постояльцев в укрытия.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Европа и Киев представили альтернативный план урегулирования конфликта

    Стало известно о пострадавших из-за атаки дронов ВСУ на Кубань

    Вооруженный ножом грабитель отобрал у мальчика сумку с почти двумя миллионами рублей

    ВСУ ударили по частным домам в Запорожской области

    Стена заброшенного гаража рухнула на ребенка в Нижнем Новгороде

    Во Франции назвали неизбежными территориальные уступки со стороны Украины

    Трусова показала первые фотографии новорожденного сына

    На Западе назвали последствия отказа Украины от урегулирования на условиях России

    На Западе прокомментировали предложение Орбана насчет Путина

    В Германии необычно высказались о встрече Путина и Трампа

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости