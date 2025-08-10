Стало известно о пострадавших из-за атаки дронов ВСУ на Кубань

Синяговский: Четыре человека пострадали при атаке беспилотника на Кубани

Четыре человека получили осколочные ранения из-за атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в Славянском районе Кубани. Об этом сообщил глава района Роман Синяговский Роман Синяговский в своем официальном Telegram-аккаунте.

По словам чиновника, повреждены еще семь жилых домов и шесть автомобилей. Пострадавшим оказывается своевременная медицинская помощь.

Сейчас на местах работают городские службы, которые должны оценить масштаб причиненного ущерба. Как уточнил Синяговский, принимаются меры для обеспечения безопасности и восстановления поврежденных объектов.

Кроме того, глава района также напомнил местным жителя о запрете снимать беспилотники и работу ПВО. Очевидцам не стоит подходить к упавшим обломкам БПЛА и не трогать их, что является опасным.

8 августа сообщалось, что беспилотники Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковали Краснодарский край. Туристам пришлось в панике бежать с сочинского пляжа.

Тем временем, над городом-курортом сбили два дрона и временно запретили летать гражданским самолетам. Санатории, отели и другие места размещения перемещали постояльцев в укрытия.

