00:49, 10 августа 2025

Стармер и Макрон договорились работать с Трампом над урегулированием на Украине

Ким Стармер и Эммануэль Макрон. Фото: Reuters

Британский премьер-министр Кир Стармер провел телефонный разговор с главой Франции Эммануэлем Макроном. Политики обсудили ситуацию на Украине, сказано в заявлении канцелярии Стармера, пишет ТАСС.

«Они обсудили последние события на Украине, подтвердив свою незыблемую поддержку президенту Владимиру Зеленскому и обеспечению справедливого и длительного мира для украинского народа», — утверждается в сообщении.

Политики также отметили усилия президента США Дональда Трампа по прекращению конфликта на Украине. Кроме того, Макрон и Стармер обсудили способы дальнейшей тесной работы с главой Белого дома и Владимиром Зеленским в предстоящие дни.

Ранее журналист Чей Боуз заявил, что британских военных ждет уничтожение в случае их отправки на Украину. Эксперт отметил, что российские бойцы не оставят шансов иностранному контингенту.

В июле сообщалось, что Эммануэль Макрон во время визита унизил премьер-министра Великобритании Кира Стармера.

