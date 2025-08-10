Стармер и Макрон договорились работать с Трампом над урегулированием на Украине

Британский премьер-министр Кир Стармер провел телефонный разговор с главой Франции Эммануэлем Макроном. Политики обсудили ситуацию на Украине, сказано в заявлении канцелярии Стармера, пишет ТАСС.

«Они обсудили последние события на Украине, подтвердив свою незыблемую поддержку президенту Владимиру Зеленскому и обеспечению справедливого и длительного мира для украинского народа», — утверждается в сообщении.

Политики также отметили усилия президента США Дональда Трампа по прекращению конфликта на Украине. Кроме того, Макрон и Стармер обсудили способы дальнейшей тесной работы с главой Белого дома и Владимиром Зеленским в предстоящие дни.

