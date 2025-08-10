В Британии раскрыли реакцию Зеленского на встречу Путина и Трампа

FT: Зеленский встревожен решением Трампа встретиться с Путиным

Президент Украины Владимир Зеленский обеспокоен предстоящей встречей главы России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа. Об этом пишет британское издание Financial Times со ссылкой на источники из окружения Зеленского.

Сообщается, что политик был встревожен решением Трампа провести личную встречу с российским президентом без участия Киева.

Ранее Трамп объявил, что его встреча с Путиным состоится 15 августа на Аляске. Кремль подтвердил слова американского лидера и уточнил, что главной темой переговоров станет урегулирование на Украине.

Позднее стало известно, что Белый дом рассматривает возможность приглашения Зеленского на Аляску, однако окончательное решение еще не принято.