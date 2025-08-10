В Британии заявили о желании Европы сорвать переговоры России и США

Ни Европа, ни украинские власти не хотят завершения конфликта. Их главной целью станет срыв или обесценивание переговоров России и США, с таким мнением выступил аналитик Александр Меркурис на YouTube.

«Зеленский не хочет завершения конфликта, по крайней мере на условиях, которые ему могут предложить Москва и Вашингтон, и в этом он уже получил поддержку от своих британских и европейских друзей», — отметил эксперт.

Со стороны ЕС и Украины будет серьезное сопротивление, поскольку они не готовы к уступкам, добавил Меркурис.

Ранее экс-советник Леонида Кучмы Олег Соскин рассказал, что встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске пройдет без участия Владимира Зеленского, так как он не соответствует их весовой категории.

До этого глава Белого дома объявил, что его встреча с Путиным состоится 15 августа. Кремль подтвердил слова американского лидера и уточнил, что главной темой переговоров станет урегулирование на Украине.