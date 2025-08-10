В Китае семейная пара поровну поделила 29 куриц при разводе

Муж и жена из Китая не смогли поделить 29 куриц при разводе и съели одну

В Китае муж и жена не смогли поделить 29 куриц при разводе, в результате им пришлось съесть вместе одну. Об этом сообщает South China Morning Post.

Супруги проживали в деревне в провинции Сычуань. В один момент они решили разойтись, однако не смогли поделить поровну 29 куриц.

В свою очередь суд предложил им два варианта. Первый предусматривал компенсацию одному из супругов за курицу, а второй — совместное приготовление птицы. Бывшие супруги решили приготовить ужин и разойтись.

