18:54, 10 августа 2025Из жизни

В Китае семейная пара поровну поделила 29 куриц при разводе

Муж и жена из Китая не смогли поделить 29 куриц при разводе и съели одну
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Thomas Iversen / Unsplash

В Китае муж и жена не смогли поделить 29 куриц при разводе, в результате им пришлось съесть вместе одну. Об этом сообщает South China Morning Post.

Супруги проживали в деревне в провинции Сычуань. В один момент они решили разойтись, однако не смогли поделить поровну 29 куриц.

В свою очередь суд предложил им два варианта. Первый предусматривал компенсацию одному из супругов за курицу, а второй — совместное приготовление птицы. Бывшие супруги решили приготовить ужин и разойтись.

Ранее в китайской провинции Юньнань питон проглотил целиком восемь куриц и срыгнул их после прибытия полиции. Инцидент произошел в Сишуанбаньна-Дайском автономном округе.

