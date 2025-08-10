Россия
13:16, 10 августа 2025

В США заявили о нежелании Кремля возвращать территории в Херсоне и Запорожье

WP: Кремль не желает возвращать Украине территории в Херсоне и Запорожье
Вячеслав Агапов

Фото: Виктор Антонюк / РИА Новости

Кремль не желает возвращать Украине территории в Херсоне и Запорожье. Об этом заявили в американском издании The Washington post (WP).

По словам источника, знакомого с ходом переговоров, Россия предложила Киеву отказаться от Донбасса, включающего Луганскую и Донецкую области, в обмен на прекращение огня, но не предложила ничего взамен. Кремль не желает возвращать территории в Херсоне и Запорожье, где закрепились российские военные, так как они обеспечивают Москве сухопутный коридор в Крым.

Российские аналитики также полагают, что президент Владимир Путин не согласится вывести войска из Херсона или Запорожья. По мнению политолога Сергея Маркова, по его словам, единственным компромиссом, на который может пойти Россия, может быть остановка продвижения в Одесской и Харьковской областей, а также отказ от занятия городов Херсон и Запорожье, которые остаются под контролем Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский раскритиковал идею вывода Вооруженных сил страны (ВСУ) с территории Донбасса и остановки конфликта по линии фронта в Херсонской и Запорожской областях. Украина не допустит «второй попытки разделения», высказался насчет новостей в СМИ о предстоящей встрече глав России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, где может обсуждаться вопрос признания за Москвой новых территорий.

