Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
21:45, 10 августа 2025Мир

Вучич усомнился в окончании украинского конфликта после встречи Путина и Трампа

Вучич: Встреча Путина и Трампа не остановит конфликт, но разговор очень важен
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Александр Вучич

Александр Вучич. Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Президент Сербии Александр Вучич в эфире TV Pink заявил, что конфликт на Украине не остановится после предстоящей встречи президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа. Об этом пишет РИА Новости.

При этом он подчеркнул, что этот разговор очень важен. «У меня нет острых комментариев по этому вопросу. Я мог бы припомнить, как нам запрещали разговаривать с русскими и американцами, но я желаю им хорошей встречи, результатов, и чтобы всех нас обрадовали, чтобы у нас был мир», — отметил политик.

Ранее Вучич допустил встречу с лидерами России и США в Китае. Председатель КНР Си Цзиньпин пригласил сербского лидера на празднование 80-летия победы Китая над Японией во Второй мировой войне.

В ночь на 9 августа Трамп анонсировал встречу с Путиным, которая пройдет 15 августа в штате Аляска.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Европейцы захотели поговорить с Трампом раньше Путина

    Беспилоттник сбили на подлете к Москве

    ВС России уничтожили пункт управления БПЛА в ДНР

    Стало известно об ухудшающемся положении ВСУ в Красноармейске

    Вучич усомнился в окончании украинского конфликта после встречи Путина и Трампа

    Назван способ получить идеальный пресс за пять минут в день

    ВСУ начали сбрасывать на дороги заминированные туши животных

    В США раскрыли подарок Трампа Путину на предстоящих переговорах

    Мерц призвал не решать вопрос украинских территорий «через головы» Европы и Украины

    Планы ЕС по давлению на Россию раскрыли

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости