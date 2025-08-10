Вучич усомнился в окончании украинского конфликта после встречи Путина и Трампа

Вучич: Встреча Путина и Трампа не остановит конфликт, но разговор очень важен

Президент Сербии Александр Вучич в эфире TV Pink заявил, что конфликт на Украине не остановится после предстоящей встречи президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа. Об этом пишет РИА Новости.

При этом он подчеркнул, что этот разговор очень важен. «У меня нет острых комментариев по этому вопросу. Я мог бы припомнить, как нам запрещали разговаривать с русскими и американцами, но я желаю им хорошей встречи, результатов, и чтобы всех нас обрадовали, чтобы у нас был мир», — отметил политик.

Ранее Вучич допустил встречу с лидерами России и США в Китае. Председатель КНР Си Цзиньпин пригласил сербского лидера на празднование 80-летия победы Китая над Японией во Второй мировой войне.

В ночь на 9 августа Трамп анонсировал встречу с Путиным, которая пройдет 15 августа в штате Аляска.