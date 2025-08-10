За два часа над Россией сбили больше десяти БПЛА

Минобороны: За два часа над Россией сбили 14 украинских БПЛА

За два часа над Россией сбили больше десяти беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщило Минобороны РФ в Telegram-канале.

Уточняется, что системы противовоздушной обороны (ПВО) срабатывали с 18:00 до 20:00 по московскому времени.

В этот же день украинские войска впервые с помощью беспилотников атаковали Республику Коми. По предварительным данным, при ударе задействовались польские дроны FlyEye, их могли запустить из Черниговской области.

Ранее стало известно, что силы противовоздушной обороны в ночь на 9 августа сбили над регионами России почти сотню беспилотных летательных аппаратов. Больше всего дронов уничтожили в небе над Курской областью, где сбили 28 БПЛА.