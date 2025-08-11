Адвокат объяснил поблажки для обманутых СБУ российских пенсионеров

Адвокат Жорин: Дела обманутых СБУ пенсионеров в России можно переквалифицировать

Для российского пенсионера, который поддался обману и выполнил по указанию спецслужб Украины (СБУ) диверсию, ставшего исполнителем преступления, предусмотренного статьями «Теракт» или «Диверсия» могут быть предусмотрены смягчающие обстоятельства. Об этом Life.ru рассказал адвокат Сергей Жорин.

По его словам, речь идет о таких смягчающих обстоятельств, как возраст и состояние здоровья, совершение преступления под воздействием обмана, угроз или принуждения, явка с повинной и активное содействие следствию. Жорин объяснил, что если удается доказать, что фигурант не осознавал террористический характер задания, то в этом случае можно говорить о невиновности в форме отсутствия умысла. Адвокат сказал, что здесь состав преступления может быть переквалифицирован или дело может быть прекращено. Однако, — отметил он, — в случае, если же следствие установит, что в момент совершения преступления фигурант понимал последствия, например, он знал, что это взрыв, но поддался на уговоры, то в этом случае полностью исключить вину трудно.

Кроме того, Жорин рассказал, что для действовавшего под угрозами обманутого пожилого человека можно добиться полной переквалификации обвинения либо серьезного смягчения наказания. По его словам, в этом случае важно предоставить суду аудиозаписи и переписки, которые будут подтверждать угрозы и шантаж. Также важно будет предоставить данные операторов связи, результаты психологического состояния и показания свидетелей, которыми могут выступать родственники и соседи.

Ранее сообщалось, что украинские спецслужбы, используя обман и психологическое давление, привлекают пожилых россиянок к попыткам терактов против военнослужащих Вооруженных сил РФ.