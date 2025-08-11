Украинские спецслужбы начали вербовать пожилых россиянок. Как их принуждают к терактам против военных?

Украинские спецслужбы, используя обман и психологическое давление, привлекают пожилых россиянок к попыткам терактов против военнослужащих Вооруженных сил РФ. Об этом сообщили в Федеральной службе безопасности (ФСБ) России. Вначале женщин обманывают и похищают у них крупные суммы денег, а затем под предлогом возврата похищенного подталкивают к совершению тяжких преступлений. Подробности о сорванных операциях украинских спецслужб с участием пожилых россиянок — в материале «Ленты.ру».

Пожилых россиянок стали привлекать к попыткам терактов

О том, что сотрудники украинских спецслужб, используя обман и психологическое давление, привлекли пять российских пенсионерок к подрыву военных Вооруженных сил (ВС) РФ с помощью бомб, замаскированных под бытовые предметы, в ФСБ России сообщили 11 августа.

По данным ФСБ, спецслужбы Украины используют россиянок как смертниц для организации терактов на территории страны, в том числе чтобы избавляться от нежелательных свидетелей.

Используя мошеннические схемы и психологическое воздействие, привлекли пять женщин пенсионного возраста, у которых посредством звонков через интернет-мессенджеры обманным путем похитили денежные средства, хранящиеся в банковских учреждениях, в том числе полученные от принудительной продажи их жилья ФСБ России

Из показаний задержанных пенсионерок: «С неизвестного номера мне позвонил мужчина, сказал все мои данные, место проживания, адрес, год рождения. Потом он под предлогом того, что я якобы везде даю свои паспортные данные, попросил назвать их. Я передала все свои паспортные данные». «Началось с того, что звонила мне мошенница. Насчет телефона. Якобы отключать будут — хочу ли я оставить телефон? Назвала имя, фамилию — буквально все мое». «Меня обманули мошенники. На сумму миллион триста рублей».

Чтобы привлечь пенсионерок к сотрудничеству, работники украинских спецслужб представлялись сотрудниками правоохранительных органов России и обещали помочь с возвратом их сбережений.

Завербованных снабдили самодельными бомбами

Как сообщили в ведомстве, завербованные россиянки, находясь под давлением, «привлекались к наблюдению за местами жительства и стоянок автомобилей военнослужащих, хранению изъятых из тайников, оборудованных пособниками украинских спецслужб, боевых самодельных взрывных устройств, а также для непосредственного подрыва военных РФ».

Согласно плану украинских спецслужб, пожилые женщины должны были лично передать военнослужащим самодельные взрывные устройства (СВУ), причем подрыв погубил бы и самих исполнительниц. В частности, одну из бомб замаскировали под шахматный набор. Сотрудники ФСБ сумели оперативно предотвратить попытки терактов.

В настоящее время по фактам предотвращенных преступлений возбуждены уголовные дела, которые расследуются Следственной службой Управления ФСБ России по Москве и Московской области.

Смертник устроил взрыв в ЖК «Алые Паруса»

Смертников не в первый раз за последнее время пытаются использовать для совершения терактов на территории страны. Как отметили в ФСБ, именно смертник с закрепленным на нем СВУ 3 февраля совершил подрыв в московском ЖК «Алые паруса».

Целью был глава Федерации бокса Донецкой народной республики, основатель добровольческого батальона «Арбат» Армен Саркисян. Он получил серьезные ранения, был госпитализирован, но врачи не смогли спасти его. Помимо Саркисяна, при взрыве бомбы не выжил еще один человек, трое пострадали.

В то же время в ФСБ подчеркнули, что в 2024 году спецслужба предотвратила 110 терактов, ликвидировала 45 террористических ячеек и задержала более 1000 человек, причастных к терроризму. В ведомстве отметили, что агентурная сеть спецслужб Украины в настоящее время терпит кризис.

Одна из причин этого — сокращение финансовой помощи от западных стран.

Родственников пожилых россиян призвали защитить их

ФСБ обратилась к родственникам пенсионеров с просьбой помочь в их защите от вовлечения в терроризм. В спецслужбе напомнили, что силовики не звонят по телефону или через интернет-мессенджеры — тем более на тему перевода и передачи денег. Сотрудниками российских спецслужб в таких случаях представляются представители украинские спецслужбы.

Они используют пожилых россиян как смертников для совершения терактов, избавления от свидетелей и не платят им вознаграждение, которое обещают.

