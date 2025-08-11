Путешествия
Аэропорт Нижнего Новгорода ограничил работу

Росавиация: Аэропорт Стригино в Нижнем Новгороде ограничил прием и выпуск ВС
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Фото: Unsplash

Аэропорт Стригино в Нижнем Новгороде временно ограничил работу на прием и выпуск воздушных судов (ВС). Об этом сообщил представитель Росавиации, пресс-секретарь ФАВТ Артем Кореняко в Telegram-канале.

Ограничения в воздушной гавани введены 11 августа с 05:25 по московскому времени. Меры приняты в целях обеспечения безопасности полетов самолетов, уточнили в Росавиации.

Ранее стало известно о введении аналогичных временных ограничений в аэропорту Ухты в Республике Коми. Местные власти через громкоговорители объявили об опасности атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в небе над городом.

