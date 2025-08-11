Ценности
15:14, 11 августа 2025Ценности

Аналог юбки станет самой модной мужской одеждой в 2026 году

Vogue: Саронг станет самой модной мужской одеждой в 2026 году
Алина Гостева
Алина Гостева

Фото: Thierry Chesnot / Getty Images

Редакторы Vogue назвали аналог юбки самой модной мужской одеждой в 2026 году. Соответствующий материал появился на сайте издания.

По словам журналистов, популярным станет саронг, который в соответствии с современными трендами переосмыслили дизайнеры. Среди них — креативный директор бренда Dries van Noten Джулиан Клауснер, британский модельер Крейг Грин и итальянский кутюрье Никколо Паскуалетти.

Манекенщики на их показах демонстрировали саронги с различными принтами как в сочетании с обнаженными ногами, так и надетые поверх штанов карго и классических брюк.

В июле стилист Александр Рогов назвал традиционно женскую обувь трендом для мужчин в 2025 году.

    Все новости