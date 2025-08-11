Банк России изменил курсы доллара и евро

ЦБ опустил официальный курс доллара до 79,67 рубля

Банк России установил на 12 августа официальный курс доллара на уровне 79,67 рубля, а евро достиг 92,95 рубля, свидетельствуют данные, опубликованные на сайте регулятора.

В отличие от фондового рынка, который бурно отреагировал на сообщения о предстоящей встрече президентов России и США — индекс Мосбиржи почти достиг 3000 пунктов, а СПБ Биржа установила рекорд по числу сделок с отечественными ценными бумагами — на рубль не так сильно повлиял геополитический позитив.

В частности, сегодняшние курсы ЦБ изменились незначительно — доллар ослаб на 11 копеек, а евро вырос на 7.

«На российском валютном рынке все еще слишком мало инвесторов и спекулянтов, которые до 2022 года оперативно закладывали в котировки рубля ожидания изменений ключевых для него факторов и условий — в результате соответствующие дисконт или премия достаточно долго сохранялись в стоимости российской валюты», — отмечает эксперт «БКС Экспресс» Дмитрий Бабин. То, что баланс между спросом на иностранную валюту и ее предложением сейчас в целом сохраняется, он связывает с влиянием роста добычи экспортерами в связи с последними решениями ОПЕК+.