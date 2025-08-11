Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
18:19, 11 августа 2025Экономика

Банк России изменил курсы доллара и евро

ЦБ опустил официальный курс доллара до 79,67 рубля
Дмитрий Воронин

Фото: Petrov Sergey / Globallookpress.com

Банк России установил на 12 августа официальный курс доллара на уровне 79,67 рубля, а евро достиг 92,95 рубля, свидетельствуют данные, опубликованные на сайте регулятора.

В отличие от фондового рынка, который бурно отреагировал на сообщения о предстоящей встрече президентов России и США — индекс Мосбиржи почти достиг 3000 пунктов, а СПБ Биржа установила рекорд по числу сделок с отечественными ценными бумагами — на рубль не так сильно повлиял геополитический позитив.

В частности, сегодняшние курсы ЦБ изменились незначительно — доллар ослаб на 11 копеек, а евро вырос на 7.

«На российском валютном рынке все еще слишком мало инвесторов и спекулянтов, которые до 2022 года оперативно закладывали в котировки рубля ожидания изменений ключевых для него факторов и условий — в результате соответствующие дисконт или премия достаточно долго сохранялись в стоимости российской валюты», — отмечает эксперт «БКС Экспресс» Дмитрий Бабин. То, что баланс между спросом на иностранную валюту и ее предложением сейчас в целом сохраняется, он связывает с влиянием роста добычи экспортерами в связи с последними решениями ОПЕК+.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Трамп заявил о поездке в Россию

    Диарея пассажирки вынудила экипаж посадить самолет и отменить рейс

    Слова Трампа о поездке в Россию объяснили

    Россиянин поплатился за любовь к украинским песням

    Врач дал пять советов по борьбе с черными точками

    Трамп заявил об отправке войск в Вашингтон

    Появились первые итоги расследования разбойного нападения на отделение почты в Москве

    Банк России изменил курсы доллара и евро

    Трамп направит нацгвардию в Вашингтон

    Роднина рассказала об общении с живущей в США дочерью

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости