Безработный мужчина в Таиланде облил пару туристов растворителем и поджег их

Khaosod: Безработный мужчина поджег туристов из Малайзии в Бангкоке

Безработный мужчина облил пару туристов из Малайзии растворителем и поджег их в столице Таиланда Бангкоке. Об этом сообщает местное издание Khaosod.

Уточняется, что нападение произошло в четверг, 7 августа, у торгового центра на перекрестке Ратчапрасонг в центре города. Местный житель по непонятным причинам напал на малайзийцев и был обезврежен очевидцами. Пострадавших доставили в больницу с ожогами лица и тела.

Приехавшие на место происшествия полицейские установили личность злоумышленника — это 30-летний Варакорн Пабтайсонг из провинции Сакэу. У него нашли полуторалитровую пластиковую бутылку с растворителем и зажигалку.

Во время допроса задержанный признался в содеянном, заявив, что не имел никаких претензий к малайзийцам. Он объяснил свои действия сильным стрессом, вызванным безработицей и голодом. Таиландец пояснил, что раньше был боксером, недавно устроился на работу охранником, а вскоре был уволен и не смог найти новую должность. Он добавил, что в день нападения ничего не ел, и это усугубило его состояние.

Тесты на наркотики у подозреваемого дали отрицательный результат. В публикации также говорится, что состояние обоих туристов стабильное. Стражи правопорядка планируют взять у них дополнительные показания по мере продолжения расследования.

Ранее в этой же стране Азии британский турист поссорился с барменшей и получил перелом руки. За женщину заступился другой посетитель заведения, который оттащил европейца и случайно уронил его на пол.