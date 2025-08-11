Переехавший в США без знания английского россиянин рассказал о жизни на Брайтон-Бич

Переехавший в США россиянин по имени Григорий рассказал, что в Нью-Йорке на Брайтон-Бич вполне можно жить без знания английского языка. О своем опыте жизни в Америке без грин-карты он поговорил с «Лентой.ру».

Россиянин приехал в США через Мексику, так как не хотел долго ждать визу. Он отметил, что это очень небезопасная страна, но зато по сравнению с Америкой там можно жить дешево и беспечно. Сначала Григорий жил в городе Сакраменто в Калифорнии, а затем решил перебраться в Нью-Йорк к другу, у которого было жилье на Брайтон-Бич.

По словам Григория, жизнь была очень комфортной, так как он находился в привычной для себя среде. Общаться можно было на русском, в магазинах на полках были знакомые продукты. Россиянин признается, что именно на Брайтон-Бич съел самый вкусный в своей жизни плов.

Однако был в такой жизни и недостаток: мужчина считает, что именно из-за жизни в русскоязычной среде так и не выучил английский язык. «Почти всегда я общался с людьми на русском, так как в знании английского попросту не было необходимости», — отметил он.

