Бывшая жена Моргенштерна снялась в мокром корсете

Блогерша Дилара Зинатуллина снялась в мокром корсете и шортах в морской воде

Бывшая жена российского рэп-исполнителя Алишера Моргенштерна (внесен Минюстом в реестр иноагентов) блогерша Дилара Зинатуллина снялась в откровенном образе. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), насчитывающей 4,2 миллиона подписчиков.

25-летняя инфлюэнсерша предстала на размещенных кадрах в морской воде. Она позировала в мокром полупрозрачном корсете бежевого оттенка под которым не было бюстгальтера.

Также сетевая знаменитость надела белые микрошорты с заниженной талией, украшенные пайетками, и сделала макияж с черной подводкой на веках и коричневым карандашом на губах.

В июле Зинатуллина показала внешность на архивных фото.