Отношение грузин к Сталину раскрыли

Политолог Горюшина: Отношение грузин к Сталину отражает конфликт идентичностей

В Грузии отношение к советскому прошлому и личности Иосифа Сталина отражает более глубокий конфликт идентичностей. Об этом в интервью «Ленте.ру» рассказала научный сотрудник Центра комплексных европейских и международных исследований (ЦКЕМИ) НИУ ВШЭ Евгения Горюшина.

«Это не просто спор о прошлом. Он отражает глубокий конфликт идентичностей и отсутствие консолидированной политики памяти в Грузии», — указала политолог.

По словам эксперта, память об СССР в стране существует в двух параллельных реальностях. С одной стороны, в Музее советской оккупации в Тбилиси Советский Союз представлен как репрессивная машина, уничтожившая грузинскую государственность. С другой — в городе Гори работает музей Сталина, где «вождь народов» предстает грузинам как великий исторический деятель.

