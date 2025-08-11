Бывший СССР
12:28, 11 августа 2025Бывший СССРЭксклюзив

Отношение грузин к Сталину раскрыли

Политолог Горюшина: Отношение грузин к Сталину отражает конфликт идентичностей
Дмитрий Попов
Дмитрий Попов (корреспондент отдела «Мир»)

Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости

В Грузии отношение к советскому прошлому и личности Иосифа Сталина отражает более глубокий конфликт идентичностей. Об этом в интервью «Ленте.ру» рассказала научный сотрудник Центра комплексных европейских и международных исследований (ЦКЕМИ) НИУ ВШЭ Евгения Горюшина.

«Это не просто спор о прошлом. Он отражает глубокий конфликт идентичностей и отсутствие консолидированной политики памяти в Грузии», — указала политолог.

По словам эксперта, память об СССР в стране существует в двух параллельных реальностях. С одной стороны, в Музее советской оккупации в Тбилиси Советский Союз представлен как репрессивная машина, уничтожившая грузинскую государственность. С другой — в городе Гори работает музей Сталина, где «вождь народов» предстает грузинам как великий исторический деятель.

Ранее Евгения Горюшина раскрыла цель политики президента США Дональда Трампа на Южном Кавказе. По ее мнению, американский лидер использует регион как инструмент в геополитической игре.

