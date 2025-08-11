Бывший СССР
Число пленных украинских военных увеличилось

Пушилин: Число военных ВСУ в районе Клебан-Быкского водохранилища увеличилось
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости

Число военных Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе Клебан-Быкского водохранилища в Донецкой народной республике (ДНР) увеличилось. Об этом заявил глава региона Денис Пушилин, передает ТАСС.

«Мы фиксируем поступающую информацию об увеличивающемся количестве пленных со стороны вооруженных формирований Украины в районе Клебан-Быкского водохранилища и рядом лежащих населенных пунктов», — рассказал политик.

Пушилин также отметил, что Вооруженные силы (ВС) России улучшили свои позиции после взятия под контроль Яблоновки, создав предпосылки для продвижения.

Ранее на Украине признали, что Российская армия продвинулась близ Красноармейска (украинское название — Покровск) и Константиновки.

