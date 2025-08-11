Данные об ужесточении правил выезда за рубеж детей из новых регионов РФ оказались фейком

Данные об ужесточении правил выезда за рубеж детей из новых регионов РФ — фейк

Директор по адвокации «Центра прав людини ZMINA» (организация признана нежелательной в России) Алена Лунева в эфире программы «Новости Приазовья» заявила, что Россия якобы ужесточает правила выезда за рубеж детей до 14 лет из новых регионов РФ. Она сообщила, что Москва вводит новые нормы, усложняющие эту процедуру — от несовершеннолетних требуют загранпаспорта вместо свидетельств о рождении для путешествий, например, в Белоруссию. Лунева утверждала, что Москва готова выпускать нелояльное взрослое население, однако всячески пытается оставить в зоне влияния детей, создавая дополнительные бюрократические препятствия для их выезда. Эти данные оказались фейком.

На самом же деле правила выезда за рубеж касаются юных россиян во всех регионах страны, а не только в новых. С 20 января 2026 года дети до 14 лет больше не смогут пересекать границу России по свидетельству о рождении, только с загранпаспортом.

Федеральный закон N 257-ФЗ «О внесении изменений в статьи 9 и 30 Закона Российской Федерации "О Государственной границе Российской Федерации" и Федеральный закон "О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию"» 23 июля 2025 года подписал президент России Владимир Путин. Поправка вступит в силу через 180 дней после дня официальной публикации.

Изменения направлены на усиление пограничного контроля и устранение рисков, связанных с невозможностью идентификации ребенка по свидетельству без фотографии. Раньше в некоторых случаях ребенок до 14 лет мог пересекать границу без паспорта, используя только свидетельство о рождении. В первую очередь это правило касалось стран, с которыми у России заключены соответствующие международные соглашения (Абхазия, Белоруссия, Южная Осетия, Киргизия и Казахстан). На практике это упрощало жизнь родителям, особенно если поездка не требовала оформления визы. Но вместе с этим создавало проблемы на границе: у ребенка нет фотографии, документ легко подделать, а установить личность — не всегда возможно.

Именно эту уязвимость власти называли главной причиной изменения правил. По новым нормам, если у ребенка нет загранпаспорта — он не сможет покинуть страну. И наоборот: заехать обратно в Россию по свидетельству о рождении сможет только тот, кто выехал до 20 января 2026 года и не успел оформить паспорт.

Теперь пересечение границы с ребенком станет чуть более хлопотным, однако процедура станет одинаковой для всех. Таким образом, на границе будет меньше путаницы, у пограничников появится единый подход к документам, а у родителей — понимание, что нужно иметь при себе, чтобы не отказали в пересечении границы.

Украина регулярно публикует фейковую информацию о том, что Россия якобы силой удерживает «украденных» украинских детей. Однако официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подчеркивает, что Москва всячески содействует воссоединению украинских детей с родственниками. Утверждения об обратном являются провокацией, отмечает она.

«Необходимая работа ведется по линии уполномоченного при президенте Российской Федерации по правам ребенка Марии Львовой-Беловой (…) "Украинские дети", которые действительно оказались в нашей стране, находятся в безопасности под государственным контролем в детских учреждениях. Жизни многих из них были спасены благодаря тому, что они были вывезены из зоны боевых действий», — указала дипломат.

В свою очередь, Львова-Белова заверила, что у Москвы есть прямой контакт с Киевом и работа по воссоединению семей с родственниками четко выстроена. Она ведется, исходя из интересов детей. Она также объяснила фейки Украины о «депортации» детей с Донбасса. По ее словам, детская тема всегда была очень чувствительна, поэтому на ней часто спекулируют, чтобы вызвать ненависть к другой стране.

Данные о том, что Россия якобы ужесточает правила выезда за рубеж детей из новых регионов, чтобы держать их под контролем, не получили распространения в российских СМИ.

Материал подготовлен при участии ресурса по борьбе с фейками «Лапша Медиа».