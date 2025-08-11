Экономика
14:46, 11 августа 2025Экономика

Российский депутат предложил запретить импорт товаров из Азербайджана

Депутат ГД Гурулев заявил о возможности запрета импорта товаров из Азербайджана
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Александр Манзюк / Коммерсантъ

Россия могла бы запретить поставки товаров из Азербайджана из-за недружественного поведения руководства бывшей советской республики. Такое предложение в своем Telegram-канале высказал депутат Госдумы от «Единой России» Андрей Гурулев.

По его мнению, при введении соответствующего запрета на импорт на российских прилавках ничего не изменится, а вот у Азербайджана «сильно изменится». Гурулев считает, что можно «пощипать» азербайджанских предпринимателей в России.

Слова депутата связаны с реакцией Баку на российский удар по принадлежащей азербайджанской компании SOCAR, но находящейся на территории Украины нефтебазе. Президент Азербайджана Ильхам Алиев назвал удар «целенаправленным».

Республиканские СМИ утверждают, что на этом фоне в Баку задумались о снятии эмбарго на поставки Киеву вооружений. Кроме того, в понедельник, 11 августа, Алиев выделил Украине два миллиона долларов гуманитарной помощи на закупку и отправку электрооборудования.

Две недели назад Гурулев заявил, что третья мировая война уже началась, пусть она и идет в необычном формате, а российская армия к этой войне готова. По его мнению, Европа успеет подготовиться к войне только к 2030-му или 2031 году.

    Все новости