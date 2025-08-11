Экономика
Добывавшая в России нефть иностранная компания объявила о добровольной ликвидации

Добывавшую нефть в России ирландскую Petroneft ликвидируют решением акционеров
Дмитрий Воронин

Фото: Alexander Manzyuk / Reuters

Акционеры ирландской PetroNeft Resources plc., которая ранее добывала нефть в российском регионе, приняли решение о добровольной ликвидации компании. Об этом сообщает «Интерфакс».

Агентство ознакомилось с заявлением «бывшей международной компании по разведке и добыче нефти и газа, сосредоточенной в России» по итогам внеочередного общего собрания, состоявшегося 8 августа.

Уточняется, что ликвидатором Petroneft, которой принадлежало в РФ несколько активов, в числе которых нефтедобывающее ООО «Линейное» (на 90 процентов ) и нефтесервисная компания «Гранит констракшн», назначен Дэвид Ван Дессель.

Также журналисты упоминают ООО «Стимул-Т», которая через кипрское WorldAce Investments Ltd. на паритетных основах принадлежит Petroneft и Oil India, имеющее лицензию на разведку и добычу углеводородов на Тунгольском участке в Томской области. В марте областной арбитраж ввел процедуру конкурсного производства в прекратившей операционную деятельность компании.

Ранее стало известно, что российскую «дочку» американской American Express Company Америкэн экспресс банк ликвидировали на основании ее собственного заявления. Организация стала первой из числа 45 банков, в отношении которых установлен запрет на сделки с долями и акциями, сдавшей лицензию вместо продажи бизнеса.

