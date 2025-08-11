Экс-советник Трампа допустил его новую перепалку с Зеленским

Экс-советник Трампа Болтон допустил повторение перепалки с Зеленским

Президент США Дональд Трамп может повторить публичную перепалку с президентом Украины Владимиром Зеленским после встречи с президентом России Владимиром Путиным на Аляске 15 августа. Об этом заявил бывший советник американского лидера по нацбезопасности Джон Болтон в интервью ABC News.

«После обсуждения плана Путина Зеленский окажется в ситуации, когда ему предложат что-то, что будет очень удобно для Трампа», — допустил экс-советник Трампа.

Болтон предположил, что встречей на Аляске Путин попытается исправить проблемы в двусторонних отношениях. По его словам, отношения Трампа и Путина «то поднимались, то падали». Бывший чиновник Белого дома также заявил, что саммит российского и американского лидеров является «очень рискованным для Киева».

Ранее генеральный секретарь НАТО Марк Рютте раскрыл возможный итог встречи Путина и Трампа. По мнению генсека альянса, вопросы обмена территориями «должны быть на повестке дня».