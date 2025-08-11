Россия
Еще один летевший на Москву беспилотник уничтожили

Собянин: Силы ПВО пресекли атаку еще одного беспилотника на Москву
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Global Look Press

На подлете к Москве был сбит беспилотный летательный аппарат, сообщил мэр города Сергей Собянин в Telegram-канале. Это уже второй за три часа беспилотник, пытавшийся атаковать столицу России.

«Силы ПВО [противовоздушной обороны] Минобороны сбили ещё один беспилотник, летевший на Москву», — рассказал чиновник.

Он отметил, что представители экстренных служб уже находятся на месте падения обломков дрона.

Ранее Собянин уже сообщал о ликвидации летевшего на Москву дрона. Позднее жители подмосковных Бронниц сообщили, что слышали звуки взрывов.

