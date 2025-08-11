Россия
17:05, 11 августа 2025Россия

Еще один российский регион захотел ограничить продажу алкоголя

В Карелии захотели запретить продажу алкоголя
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Hryshchyshen Serhii / Shutterstock / Fotodom

В Карелии захотели запретить продажу алкоголя. Об этом сообщает Национальная служба новостей (НСН) в Telegram.

Разработанная в регионе программа снижения употребления спиртосодержащей продукции рассчитана до 2030 года. Одной из задач программы значится снижение доступности алкоголя для розничной продажи по месту и времени.

Также власти республики планируют установить минимальное расстояние мест продажи алкоголя от образовательных и социальных учреждений.

Ранее в августе в Вологодской и Кемеровской областях прекратили работу магазины сети «Красное и Белое». Первым соответствующие меры принял вологодский губернатор Георгий Филимонов. Он же предложил переориентировать алкомаркеты на торговлю продуктами питания. В свою очередь, в «Красном и Белом» уточнили, что часть вологодских торговых точек по-прежнему открыта.

Право регионов самостоятельно регулировать продажу алкоголя предусмотрено федеральным законодательством. Так, по информации издания «Ведомости», время продажи спиртного ограничено шестью часами в день в Якутии, четырьмя часами — в Туве. Еще более строгие ограничения действуют в Чеченской республике. Там на торговлю алкоголем отведено только два часа в день. При этом глава республики Рамзан Кадыров еще в 2016 году заявил, что в республике не будет запрещаться продажа алкоголя. «Мы никому не будем запрещать продажу, у нас есть закон для этого. Мы можем только советовать», — отметил он.

