14:37, 11 августа 2025Путешествия

Еще одна иностранная авиакомпания начнет летать в Россию

АТОР: В Россию придет чартерная египетская авиакомпания Sky Vision Airlines
Алина Черненко

Фото: Michael Starkie / Unsplash

В конце августа — начале сентября в Россию придет еще одна иностранная авиакомпания — чартерная египетская Sky Vision Airlines. Об этом сообщается на официальном сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Уточняется, что самолеты перевозчика начнут летать на курорт Шарм-эш-Шейх по заказу туроператоров PEGAS Touristik и Coral Travel из Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Казани, Омска, Перми, Тюмени и Уфы. Пакетные туры на рейсах Sky Vision Airlines уже появились в системах бронирования указанных компаний.

Первыми на лайнерах египетской авиакомпании полетят туристы из Тюмени — там рейсы стартуют 28 августа. На следующий день отправится в Египет самолет из московского аэропорта Шереметьево.

Руководитель службы по связям с общественностью Coral Travel Марина Макаркова пояснила, что эта африканская страна находится на втором месте по объему продаж на летний период и является фаворитом зимнего сезона. На фоне высокого спроса на направление компания решила расширить полетную программу.

Ранее россиянам предложили дешевые туры в популярные пляжные страны в августе. К примеру, для жителей Екатеринбурга есть путевки в Египет за 118 тысяч рублей на двоих.

