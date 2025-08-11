Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
17:51, 11 августа 2025Силовые структуры

Возмущенный бездушием к обманутой матери бойца СВО генпрокурор попал на видео

Челябинский суд вынес приговор мошенникам за обман матери погибшего бойца СВО
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Генпрокурор России Игорь Краснов потребовал разобраться с мошенниками-строителями, обманувшими мать участника специальной военной операции (СВО), отдавшего жизнь при выполнении служебного долга. В ведомстве предоставили «Ленте.ру» видео с выступлением генпрокурора.

На кадрах Краснов говорит: «Погиб наш защитник, и денежные средства, которые получила его семья, были мошенническим способом похищены. Причем человек об этом знал прекрасно, я убежден, и другие знали. Тот же участковый, который приходил, те же сотрудники полиции. Все прекрасно понимали, какие у матери деньги, и мер никто не принимал. Разберитесь!»

По требованию прокуроров челябинские следователи возбудили уголовное дело в отношении двух аферистов, которые забрали у жительницы села Катенино Надежды Переваловой 2,8 миллиона рублей, полученных после гибели сына на СВО.

По данным ведомства, женщина в 2024 году по объявлению наняла строителей для демонтажа старой веранды и постройку новой, заплатив им аванс, однако рабочие исчезли. В ходе следствия выяснилось, что жители Челябинска Лев Шадрин и Платон Гоман по такой же схеме обманули еще 10 человек, причинив им ущерб на 6,3 миллиона рублей. Суд приговорил мошенников на сроки от 1 года и 2 месяца до 3 лет лишения свободы. Осужденных обязали вернуть потерпевшим денежные средства.

Ранее сообщалось, что уголовное дело о хулиганстве возбудили после нападения трех мужчин на участника СВО в поселке Турдеевск.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Врачей из Калининграда осудили за убийство младенца. Как наказали медиков за преступление ради улучшения статистики?

    Раскрыты перспективы дела накачавших магнезией младенца в российском роддоме

    Степаненко вернулась в Россию

    В Москве камеры сняли целующего в губы четырехлетнего мальчика мигранта

    Средняя зарплата в России станет шестизначной

    У уехавшего из России актера арестовали машину за долги

    Возмущенный бездушием к обманутой матери бойца СВО генпрокурор попал на видео

    Продажи подержанных грузовиков в России упали

    Эксперт по недвижимости назвал способ решить проблему с жильем в России

    В Раде назвали самый страшный кошмар Украины

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости