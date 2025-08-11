Возмущенный бездушием к обманутой матери бойца СВО генпрокурор попал на видео

Челябинский суд вынес приговор мошенникам за обман матери погибшего бойца СВО

Генпрокурор России Игорь Краснов потребовал разобраться с мошенниками-строителями, обманувшими мать участника специальной военной операции (СВО), отдавшего жизнь при выполнении служебного долга. В ведомстве предоставили «Ленте.ру» видео с выступлением генпрокурора.

На кадрах Краснов говорит: «Погиб наш защитник, и денежные средства, которые получила его семья, были мошенническим способом похищены. Причем человек об этом знал прекрасно, я убежден, и другие знали. Тот же участковый, который приходил, те же сотрудники полиции. Все прекрасно понимали, какие у матери деньги, и мер никто не принимал. Разберитесь!»

По требованию прокуроров челябинские следователи возбудили уголовное дело в отношении двух аферистов, которые забрали у жительницы села Катенино Надежды Переваловой 2,8 миллиона рублей, полученных после гибели сына на СВО.

По данным ведомства, женщина в 2024 году по объявлению наняла строителей для демонтажа старой веранды и постройку новой, заплатив им аванс, однако рабочие исчезли. В ходе следствия выяснилось, что жители Челябинска Лев Шадрин и Платон Гоман по такой же схеме обманули еще 10 человек, причинив им ущерб на 6,3 миллиона рублей. Суд приговорил мошенников на сроки от 1 года и 2 месяца до 3 лет лишения свободы. Осужденных обязали вернуть потерпевшим денежные средства.

