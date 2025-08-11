Мир
Генсек НАТО раскрыл возможный итог встречи Путина и Трампа

Рютте: Встреча Путина и Трампа положит начало обсуждению вопроса территорий
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Yves Herman / Reuters

Встреча президента России Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа может положить начало обсуждению вопроса территорий в рамках урегулирования украинского конфликта. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте в интервью ABC.

«Когда речь пойдет о территориальном вопросе, о признании, возможно, в будущей сделке, что Россия де-факто контролирует часть территории Украины, это должно быть фактическое признание, а не политическое признание де-юре», — отметил Рютте.

По мнению генсека альянса, вопросы обмена территориями «должны быть на повестке дня». Он также заявил, что в ходе встречи российского и американского лидеров должен быть затронут вопрос гарантий безопасности для Украины.

Ранее Рютте заявил, что Украине следует признать, что Россия фактически контролирует ряд территорий.

