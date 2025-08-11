В Германии призвали пересмотреть систему выплат для украинских беженцев

Немецкая партия «Альтернатива для Германии» (АдГ) призвала пересмотреть систему выплат для украинских беженцев. Об этом рассказал сопредседатель фракции АдГ Тино Хрупалла в интервью ZDF.
По его словам, текущая система поддержки украинцев выглядит несправедливой, так как они получают повышенные пособия.
«Украинцы должны получать помощь только в натуральной форме, как обычные просители убежища», — потребовал он.
Ранее депутат Европейского парламента, член АдГ Максимилиан Крах заявил, что половина украинских беженцев в ФРГ не работает, а живет на пособия.