В Германии призвали пересмотреть систему выплат для украинских беженцев

ZDF: В Германии потребовали лишить украинских беженцев повышенных пособий

Немецкая партия «Альтернатива для Германии» (АдГ) призвала пересмотреть систему выплат для украинских беженцев. Об этом рассказал сопредседатель фракции АдГ Тино Хрупалла в интервью ZDF.

По его словам, текущая система поддержки украинцев выглядит несправедливой, так как они получают повышенные пособия.

«Украинцы должны получать помощь только в натуральной форме, как обычные просители убежища», — потребовал он.

Ранее депутат Европейского парламента, член АдГ Максимилиан Крах заявил, что половина украинских беженцев в ФРГ не работает, а живет на пособия.