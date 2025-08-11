Интимный момент Дэвида и Виктории Бекхэм попал на фото

Интимный момент футболиста Дэвида Бекхэма и его жены, певицы Виктории, попал на фото. Снимки публикует Page Six.

Папарацци запечатлели пару в Портофино, Италия, во время семейного ужина вместе с сыном Крузом и его возлюбленной Джекки. На размещенных кадрах видно, что спортсмен кладет руку на ягодицы супруги, которая, в свою очередь, повторила движение мужа.

Ранее в августе интимный момент Джеффа Безоса и его новой жены Лорен Санчес в ночном клубе также попал на фото. 55-летняя журналистка в обтягивающем платье, сквозь ткань которого просвечивала ее обнаженная грудь, активно танцевала перед 61-летним супругом. Он, в свою очередь, двигался под музыку в черной футболке и брюках, покачиваясь из стороны в сторону.