15:28, 11 августа 2025

Кандидат в президенты Колумбии скончался после покушения

Bloomberg: Кандидат в президенты Колумбии Урибе скончался после покушения
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Luisa Gonzalez / Reuters

Кандидат в президенты Колумбии Мигель Урибе скончался в больнице после совершенного на него в июне покушения. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

«Сенатор Мигель Урибе, предостерегавший страну от возвращения к ее насильственному прошлому, скончался через два месяца после того, как получил огнестрельное ранение во время предвыборной кампании в Боготе. Ему было 39 лет», — говорится в сообщении.

Урибе получил пулевое ранение в голову 7 июня во время выступления перед сторонниками в столичном районе Моделиа. Он был госпитализирован в критическом состоянии и перенес несколько операций на головном мозге.

Ранее стало известно о задержании в Колумбии главаря действовавшего в Латинской Америке ответвления итальянской мафиозной группировки «Ндрангета» Джузеппе Палермо, известного как Пепе. Он занимался международной торговлей наркотиками и находился в розыске в 196 странах.

