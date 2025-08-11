Кандидат в президенты Колумбии скончался после покушения

Bloomberg: Кандидат в президенты Колумбии Урибе скончался после покушения

Кандидат в президенты Колумбии Мигель Урибе скончался в больнице после совершенного на него в июне покушения. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

«Сенатор Мигель Урибе, предостерегавший страну от возвращения к ее насильственному прошлому, скончался через два месяца после того, как получил огнестрельное ранение во время предвыборной кампании в Боготе. Ему было 39 лет», — говорится в сообщении.

Урибе получил пулевое ранение в голову 7 июня во время выступления перед сторонниками в столичном районе Моделиа. Он был госпитализирован в критическом состоянии и перенес несколько операций на головном мозге.

