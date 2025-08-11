Культура
14:44, 11 августа 2025Культура

Крутой рассказал о последствиях песни «Ниже ростом только Губин» для Губина

Композитор Крутой: Песня «Ниже ростом только Губин» обидела Андрея Губина
Ольга Коровина

Фото: Shatokhina Natalia / News.ru / Globallookpress.com

Песня «Ниже ростом только Губин» задела певца и композитора Андрея Губина. Об этом композитор Игорь Крутой заявил в интервью FameTime TV.

По словам Крутого, он «чувствовал на себе грех» из-за того, что песня прозвучала в рамках его проекта «Фабрика звезд 4» в 2008 году. Композицию написал Игорь Николаев, а на сцене ее исполнил Антон Зацепин.

«[Песня] его круто обидела, хотя он не признавался. Она его ударила, укусила», — рассказал Крутой.

Композитор объяснил, что спустя некоторое время Губин «просто пропал» из шоу-бизнеса. По мнению Крутого, это связано с целым рядом причин — депрессией, потерей родителей и постепенным уходом популярности музыканта.

В мае 2024 года Губин заявил, что завершает карьеру артиста. Певец отказался выступать на творческом вечере, посвященном ему, из-за серьезных проблем со здоровьем. На мероприятии музыкант сидел в зале и наблюдал, как другие артисты исполняли его песни.

    Все новости