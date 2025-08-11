Из жизни
10:09, 11 августа 2025Из жизни

Муж с женой нашли огромный нацистский бункер под своим домом

Муж и жена с острова Гернси нашли под домом немецкий бункер времен войны
Никита Савин
Никита Савин

Фото: Shaun Tullier

Муж и жена, купившие дом на острове Гернси в Ла-Манше, нашли под зданием нацистский бункер времен Второй мировой войны. Об этом пишет Daily Star.

Шон и Кэролайн Тулье купили дом на острове, который не входит в состав Великобритании, но управляется ею, в ноябре 2021 года. Супруги начали постепенно делать ремонт в здании и недавно обнаружили, что под ним есть бункер, построенный немецкими солдатами во время Второй мировой войны, когда Гернси находился под оккупацией.

Подземная постройка состоит из двух огромных залов и коридоров между ними. На одной стене Тулье обнаружили надпись «Achtung feind hort mit» на немецком («Осторожно, враг подслушивает»). Супруги признались, что от этой надписи у них побежали мурашки по спине.

Тулье рассказали, что знали о других бункерах на острове и подозревали, что один есть где-то рядом, так как на фундаменте их дома во время войны стоял немецкий склад. Кроме того, предыдущий хозяин рассказывал о неких комнатах «там, внизу», где он с братьями играл в детстве, но потом его отец засыпал подвал. После того как вход в бункер был найден, Шон с друзьями пригнал экскаватор и откопал внутрь. Им пришлось вывезти около 100 тонн земли.

Теперь Тулье собираются сделать в старом бункере игровую комнату со столом для бильярда и тренажерным залом. Кроме того, супруги хотят устроить в их личном подземелье вечеринку на Хэллоуин.

Ранее сообщалось, что супружеская пара купила свой первый дом, начала делать ремонт и случайно наткнулась на таинственный подвал. Они сняли помещение на видео.

